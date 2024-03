Tras el ataque contra el chofer de la línea K, desde la seccional Rosario de UTA reafirmaron la decisión de cortar el servicio de transporte por tiempo indeterminado. “Para volver a trabajar, los compañeros necesitan de mucho coraje”, dijo en conferencia de prensa el secretario general Sergio Coppello. Asimismo, sostuvo que hasta el momento no hubo diálogo con el Ministerio de Seguridad.

En horas de la tarde y a través de un comunicado, el gremio transportista confirmó que el paro se extenderá durante toda la jornada de viernes y recién el sábado volverán a poner a consideración la posibilidad de sostener el paro.

“Estamos muy mal. Ya no hay palabras ni proyectos ni ideas que nos puedan convencer de volver a trabajar así tan fácilmente. Al mediodía vamos a evaluar (la situación) pero realmente esto no da para más, no solo para los colectiveros sino para todos los trabajadores que están en la calle ganándose el pan día a día como los dos compañeros taxistas asesinados. Para volver a trabajar los compañeros necesitan de mucho coraje”, señaló Copello.

Y sumó: “Sabemos cuál es nuestra tarea, trasladar personas de un punto a otro, para eso nos pagan, pero si no hay normas de seguridad... es muy difícil. Puede haber policía dando vueltas pero se te para una moto al lado te pega un tiro y ya está”.

Sobre el ataque al chofer de la línea K ocurrido este jueves por la tarde en Mendoza y México, el dirigente gremial agregó: “La versión que tengo es que (el atacante) paró el colectivo y subió y por eso el chofer todavía esta con vida, por el ángulo del disparo”.

Por último, Copello contó que recibió un llamado del intendente pero que con el Ministerio de Seguridad no hubo conversaciones. “Debe ser la primera medida con la que está de acuerdo la sociedad en general”, cerró.