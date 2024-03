Ante la presentación del informe del Ministerio de Educación que da cuenta de que el 25% de presupuesto educativo salarial se aplica a reemplazos el Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Rosario (Sadop) salió cruce y además se fijó el plan de lucha para la semana que viene.

El secretario General del gremio, Martín Lucero, fue tajante: “ El informe es trucho. Este es el mismo informe que nos dieron el primer día de paritarias y no nos dieron copias. No hay datos concretos. Todos datos tirados al aire. Desde el 4 de enero al 1 de marzo el Ministerio de Educación no avanzó en nada. Se tomaron 60 días de paritaria para hacer una operación de prensa".

El dirigente continuó: “El informe solo contiene cosas vagas: 18000 días por suegros, 11300 por tíos, 3000 por sobrinos, 83000 por enfermedad de corta duración. ¿Todos números redondos? No es serio".

En el mismo sentido expresó: “El gobernador Pullaro prometió jerarquizar a la docencia y hoy la estigmatiza para tapar que le ofreció un aumento de $21000. Al mejor estilo del gobierno nacional cuando no tiene una respuesta para dar se lanza a las agresiones”

Consultado sobre la paritaria, Lucero expresó: “A la fecha no tenemos convocatoria y panorama es complejo. Es difícil acordar así. Tiran una bomba de humo para tapar que le deben a la docencia el aguinaldo del año pasado. Están dinamitando todos los puentes”.

Por otra parte, Sadop determinó la continuidad del plan de lucha la semana y en principio en las escuelas privadas habrá clases solo martes y miércoles.

Este viernes anticiparon que el lunes adherirán al paro nacional en el que reclaman la restitución del Fonid, eliminado por el gobierno de Javier Milei. Esta iniciativa la llevarán adelante junto a otros gremios nucleados en la CGT (UDA, Amet y CEA).

A su vez, Sadop ya definió otro paro de 48 horas para el jueves y viernes, que tiene que ver con el reclamo salarial que están efectuando a la provincia. La medida de fuerza del viernes se dará también en el marco del paro de mujeres por el 8M.

Pasando en limpio: las escuelas privadas de la provincia no tendrán clases lunes, jueves y viernes.