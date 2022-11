La mitad de los hogares no accedió a uno de tres servicios básicos

Durante el primer semestre de este año en Argentina la mitad de sus ciudadanos y ciudadanas no pudo acceder a uno de los tres servicios básicos (agua, gas y cloaca), según indicó este jueves un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El estudio tiene por objeto caracterizar a la población en términos de su inserción socioeconómica, dando a conocer las características demográficas básicas, la inserción de la población en la producción social de bienes y servicios y la participación de los hogares y la población en la distribución del producto social.

En dicho semestre, la población total de los 31 aglomerados fue de 29.130.242 personas y estuvo constituida por 9.710.036 hogares

Una de las particularidades que expone el informe, tiene que ver con la distribución de los hogares y las personas según accedan o no al menos a uno de los servicios mencionados. El 55,7% de los hogares, que abarca al 49,8% de las personas, accede a los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural.

Como complemento, el 44,3% de los hogares, en los que habita el 50,2% de las personas, no accede a al menos uno de los servicios considerados. Si bien este indicador se presenta aquí a través de una variable dicotómica, cabe señalar que existen distintas situaciones dentro del conjunto de hogares que no acceden a estos servicios. Por ejemplo, entre quienes no acceden a los desagües cloacales se encuentran aquellos que disponen de cámara séptica y pozo ciego, solo de pozo ciego, de hoyo/excavación en la tierra, o quienes no poseen baño.

El Indec precisó que de ese grupo el 87,6% de las personas y el 89,6% de los hogares tiene agua corriente. El 88,4% de los hogares está abastecido por la red pública y un 9,6% se provee a través de una bomba a motor. En tanto, hay un 1,8% que tiene salir de su vivienda para hacerse del vital elemento.

Respecto del gas en red, más de un tercio de la población y el 30,8% de los hogares no tiene conexión.

En lo que refiere al sistema de cloacas –siempre dentro de los aglomerados urbanos- el 70,2% de las personas que viven en el 74% de los hogares gozan de desagües, mientras que el 29,8% de las personas habitantes del 26% de los hogares carecen de ese servicio esencial.