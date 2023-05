La Favorita volvió a abrir sus puertas y se llenó de visitantes

La Favorita reabrió sus puertas este viernes y los primeros rosarinos que llegaron al tradicional edificio del centro de la ciudad comenzaron a observar la renovada y extensa oferta en indumentaria, gastronomía, decoración y hogar.

Dos años después del cierre de Falabella, y luego de su reinauguración protocolar, con presencia de empresarios y políticos; el histórico espacio de Córdoba y Sarmiento quedó habilitado este viernes para que los rosarinos disfruten del renovado centro comercial.

Desde temprano, algunas personas se acercaron a la entrada del edificio a la espera del horario de apertura. Unos minutos después de las 9, los primeros rosarionos que ingresaron a centro comercial fueron recibidos con alegría y aplausos.

La Favorita presenta una perfecta combinación de marcas locales y nacionales distribuidas en un espacio pensado para la ciudadanía local, algo muy esperado por todos en la zona del micro centro.

Moda, gastronomía y mercado, hogar, decoración, belleza y servicios, entre muchas otras propuestas más, compartirán el espacio de 10.000 metros cuadrados de un inmueble de cinco niveles en el que se realizó un enorme trabajo para devolverle el esplendor que supo tener décadas atrás.

Algunas de las marcas que van a estar presentes en la esperada apertura de La Favorita son: 1001 Milanesas, Abu Dhabi, Aines Shoes, Alma Dulce Store, Archie Reiton, Barber Blinder, Bold Specialty Coffee, Calderón Salón, Christener Store, Cuantika, Donuts Delicious, D’Ricco, Equus, Farmashop, Fluid, Hardway, Hiper Blanco, iCommerce, Interio, Jeong, Joyeria Work, Lemmys Pizza, Loins & Lomos, Ludoteca, María Magnolia, MN Glass, Mokka, O’assian, Panadería Boutique, Pago Fácil, Parfumerie, Paruolo, Perramus, Positano Vinos, Quiero tenerte verde, Remy, Ringo Store, Río Helados, Royal, Shams Store, Soul Details & Co., Sweet Victorian, Team Sport, This Week, Tokyo & You, Western Union y XL.

La Favorita abrirá sus puertas de Lunes a Sábado (todos los días, excepto 1 de Mayo, 25 de diciembre y 1 de enero) con los horarios diagramados de la siguiente manera:

Retail y servicios de 9 a 20hs; Farmacia de 8 a 22hs;

Gastronomía 3er piso de 9 a 22hs y Gastronomía Planta Baja de 8 a 20hs.