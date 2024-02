Melina, docente del joven de 21 años que falleció calcinado tras intentar robar cables subterráneos de alta tensión, publicó en redes una emotiva carta en repudio de los que “festejan su muerte”. “No quiero que lo recuerden así. Estamos en deuda”, expresó la mujer que se desempeña en la escuela Carlos Fuentealba, a la que asistía Ezequiel.

“No quiero que lo recuerden así: Él era Eze, mi alumno. Nuestro alumno. Él era muy dulce y andaba con un carro. Tuvimos muchas mañanas de mates y risas. Se medía en todo, pero siempre sonreía. Los últimos tiempos han sido difíciles para nuestros pibes, él tiraba de su carro. Andaba cirujeando. Le gustaban los cuentos, pero no leer. Era bueno. Tiraba de su carro”, dice el posteo de Facebook.

Y continúa: “Leyendo comentarios en notas de diarios, veo que festejan su muerte tan dura y cruel. Él tiraba de su carro. Quizás, la posibilidad de unos pesos más para el morfi... No lo sé. Era tan dulce y siempre sonreía. Yo no quiero que lo recuerden así. Estamos en deuda. Qué crueldad. Él tiraba de su carro, andaba cirujeando. El hambre no espera. Era tan dulce, tiraba de su carro”.

“Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuánto dolor”, cierra la mujer. La publicación, que incluye una imagen de Ezequiel sonriendo, fue compartida miles de veces y se volvió viral.