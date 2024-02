La concejala Fernanda Gigliani, bloque Iniciativa Popular (IP), presentó un pedido de informes por el estado de las obras de pavimentación en el barrio La Guardia. Se trata de una obra largamente esperada, que contempla trabajos de mejora en la zona de Uriburu y La Guardia.

“Los vecinos aseguran que retomaron las obras, pero a un ritmo muy lento. No hay certezas ni un horizonte claro. No sabemos cuánto tiempo durarán. Hay lugares donde las máquinas no han llegado, cuadras donde se sacó el mejorado anterior y cuando llueve se inundan y los vecinos no pueden salir a trabajar”, describió la concejala.

Los vecinos aseguraron que sacaron el pavimento hace ocho meses y que quedaron tapados de tierra desde entonces, con chicos y ancianos que no pueden cruzar las calles y adultos que no pueden dejar su casa para ir a trabajar.

“Queremos conocer los motivos por los cuales hay menos trabajadores pertenecientes a la empresa responsable en el lugar. Con zonas donde aún no han llegado las máquinas", describió la concejala.

"Hay reclamos de los vecinos por la ejecución de las obras. Como ser los ingresos vehiculares y los desagües domiciliarios, entre otras cuestiones que ya fueron transmitidas a fines del año pasado al anterior secretario de obras públicas. Algunas cuestiones se resolvieron otras no", sostuvo Gigliani.

El pedido de informes de la concejala de IP también pregunta si este freno en la obra tuvo o tiene algún impacto en los costos y si hay alguna modificación en los plazos previstos para la ejecución.

Vale recordar que en el mes de mayo del año 2023 se concretó la firma y adjudicación de la obra de pavimento definitivo a la empresa Obring. Que en los meses posteriores arrancaron las tareas de bacheo, y de pavimentación a nivel definitivo por parte de la empresa, lo cual generó una gran expectativa para quienes día a día transitan por este barrio, y también un cambio en la vida cotidiana de los vecinos de la zona, quienes manifiestan que no pueden ingresar con vehículos a sus hogares y hasta en los días de lluvia no pueden salir de los mismos, cuestión que se presenta normal en una obra de tal magnitud pero q es fundamental que se tengan certezas en cuanto al plazo de duración de la misma.