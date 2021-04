Los gastronómicos y empleados del juego del City Center se manifestaron este viernes poco antes del mediodía frente a la Sede de Gobierno en reclamo de alguna solución ya que su rubro es de los pocos que volvió a cerrar por completo, y no cuentan como en 2020 con asistencia en los sueldos.

Con carteles que rezaban ‘reapertura con protocolos’, los empleados del casino fueron con sus familias a la zona de la plaza San Martín, donde Gabriela delegada de juego precisó a los medios: “No hemos tenido contagios de covid las más de 1300 familias, y este año no tenemos ATP, por lo que queremos saber qué va a pasar con los sueldos. Estamos con miedo, no queremos estar de nuevo nueve meses sin trabajar. No tuvimos paritarias en el 2020, menos hay ahora, y no podemos vivir con un 75 por ciento de un sueldo mentiroso de hace mas de un año”.

Recordó sobre el corto tiempo de trabajo, “el casino reabrimos en diciembre con el 30, después el 50 por ciento, siempre respetando todo”, y sin embargo ahora “es el único rubro que cerraron, igual que en marzo el año pasado”, por lo que el enojo es el revivir de una situación sin salida del comienzo de la pandemia.

“No nos puede volver a pasar lo mismo, es injusto que hay todos los rubros abiertos como peloteros, canchitas de futbol, podrían decir que sea con un 30 por ciento, pero no cerrarnos”, finalizó Gabriela.