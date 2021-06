El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que la provincia firmó un acuerdo directo con el laboratorio chino CanSino para la provisión de un millón de vacunas contra el coronavirus Convidecia.

La vacuna Convidecia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

Alcanza una eficacia "del 95,47%" en la prevención del coronavirus y puede ser conservada a una temperatura entre 2 y 8 grados, lo que la "hace viable para las regiones menos desarrolladas", según las especificaciones del laboratorio que la produce.

CanSinoBIO detalló que su vacuna alcanzó el "95,47% de efectividad general en la prevención de enfermedades graves concomitantes de la Covid-19 transcurridos 14 días desde recibir la dosis" única, según un comunicado subido a su página el pasado 8 de abril, cuando anunció que el Instituto de Salud Pública de Chile ("ISP") otorgó autorización para el uso de emergencia de su vacuna recombinante contra el coronavirus.

Chile fue el primer país sudamericano en aprobar el uso de esa vacuna, luego de México, Pakistán, China y Hungría. Convidecia se basa en una plataforma de tecnología de vacuna de vectores virales basada en adenovirus sobre los que ya se desarrolló con éxito la vacuna contra el ébola.

Detalles

El infectólogo Eduardo López, médico que participó del estudio sobre 4000 voluntarios que realizaron para esta vacuna la Fundación Huésped en diciembre pasado, dijo a Télam: "Se da una sola dosis, es una vacuna muy segura por los datos que tenemos".

El médico que formó parte del estudio que coordinó la Fundación Huésped con el grupo Proteger y la Fundación Socolinsky e xplicó que "tiene una eficacia global de alrededor del 65% y para las formas mas graves más del 90%" y agregado que se puede dar desde los 18 años hasta cualquier edad.

"Tiene un buen perfil de seguridad y está dentro del grupo de una sola dosis, igual que la de Janssen. La de CanSino y la de Janssen son las dos únicas vacunas aprobadas con una sola dosis, Como toda vacuna, no se sabe cuánto tiempo de protección tiene, pero es una buena opción en el momento en que faltan vacunas ", dijo López.