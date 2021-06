Una vez que largó la vacunación para personas con comorbilidades de entre 18 y 59 años, se registraron varias inscripciones que en realidad no tenían ninguna enfermedad preexistente tal es la condición sine qua non. Es por esto que el Ministerio de Salud de la provincia comenzó a exigir un certificado médico que acredite la patología de base por la cual tendría prioridad, además de una declaración jurada que garantice que la información no es apócrifa.

LSegún confirmó la ministra de Salud, Sonia Martorano, la vacunación de ese grupo en este momento va por las personas de alrededor de 50 años. Creen que para fines de junio ya se completaría a todos los registrados, por lo que se completarían todos los grupos de riesgo con la primera dosis.

Pero entre los últimos vacunados surgieron suspicacias acerca de posibles irregularidades de personas que dijeron tener enfermedades y no la tienen. En redes se sostuvo durante varios días este tipo de información.

Las patologías que se deben padecer para poder vacunarse en este grupo son diabetes, ya sea insulinodependiente o no, obesidad grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40), enfermedad cardiovascular, como hipertensión, y afección renal crónica o respiratoria crónica. También cirrosis, quienes esperan un trasplante y quienes tienen VIH.

Ahora se está requiriendo certificado médico que acredite la patología y no ocupar una dosis que no corresponde. También se decidió exigir la firma de una declaración jurada previo a inocularse que aclara penas y la apertura de una causa judicial en caso de descubrir que se falseó información.