Los vecinos de Magaldi y Benteveo inician este miércoles un acampe frente a la sede local de Gobernación (Santa Fe y Moreno) en reclamo de una vivienda digna para más de cien familias.

"Estamos hace un año con un acta firmada que nos dice que podemos trasladarnos a terrenos con servicios como luz, agua, cloacas. Estamos hace más de dos años esperando este derecho elemental a la tierra. Pero el Estado sigue sin responder", indicaron las familias que hace algunos años levantaron sus casillas en la zona oeste de la ciudad.

"El Estado nos obliga a cortar una calle, a hacer un acampe, porque están incumpliendo desde la Provincia con el acuerdo pactado. Nuestro derecho es la lucha, por nuestros hijos seguiremos de pie reclamando", señalaron los vecinos.

Asimismo, las casas precarias de las personas que se ubicaron en el asentamiento de Magaldi y Benteveo sufrieron las consecuencias de la tormenta del último fin de semana y varias unidades quedaron bajo agua. Esta situación, que ya se vivió en 2021, obligó a los vecinos a movilizarse y reclamar por su derecho a la vivieda digna.

"No podemos seguir a la espera de que los responsables de la Provincia, los funcionarios de Perotti habiliten las obras de servicios para poder trasladarnos, tal cual como se comprometieron hace más de un año. Es responsabilidad del Estado y los gobiernos que vivamos bajo agua cada vez que llueve, que no tengamos condiciones dignas para vivir. Están faltando a un derecho humano elemental que deberían cumplir con todas las familias, más aún quiénes no tenemos ingresos", concluyeron los vecinos, a través de un comunicado.