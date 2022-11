El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis (SPT) de Rosario, Horacio Yanotti, pidió que a la Municipalidad que “en este momento de crisis, apoye la actividad de los taxistas”. Fue en referencia a la situación por la que atraviesa el sector debido “al acoso mediático permanente que hace Uber”, y que se convierte en una amenaza que puede afectar la actividad.

“Hasta ahora no podemos decir que esta aplicación ha tenido un gran desarrollo en Rosario como sí lo ha tenido en Buenos Aires”, explicó Yanotti. Según el taxista, "los pocos Uber que hay en este momento en Rosario son remises truchos con choferes no profesionales y con tarifas no claras”.

Yanotti hizo hincapié en que el sistema público de taxis en la ciudad está en una "situación crítica". "Tenemos problemas laborales con respecto a la registración laboral, pero seguimos avanzando, trabajando y tratando de buscar soluciones", puntualizó. "Sin embargo, incorporar una actividad ilegal que no se puede controlar ni en los horarios ni en las tarifas, es un problema bastante grave”, redondeó.

El representante de los peones de taxis aseguró que "la mayoría de los concejales no está a favor de este tipo de aplicaciones" pero eso no quita "la preocupación" que genera el interés mediático que cada tanto despierta Uber. "El Municipio debe tener la decisión política de apostar al trabajo genuino, al trabajo legal, a una actividad tradicional como es el taxi y segura para el pasajero”, remarcó.

“Con el transporte de pasajeros no se puede embromar. Es un servicio público y tiene que estar regulado por el Estado, sea nacional, provincial o municipal. Esta empresa evade todo tipo de regulaciones, porque ahí está la ganancia”, consideró Yanotti. Y ponderó el sistema local, pese a las dificultades: "En Rosario tenemos un muy buen servicio de radiotaxi, que se ha modernizado. Hoy los radiotaxis tienen Movitaxi que funciona perfectamente y es un servicio de aplicación, no existe la radio en este caso”.