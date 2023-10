A un mes del crimen, familiares y amigos de Ivana, la hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo en la cabeza el sábado cuando volvía de la cancha en moto, realizaron este lunes un emotivo homenaje en Ovidio Lagos y Montevideo, en la esquina donde ocurrió la tragedia.

El clima fue silencioso y dramático al caer la noche en Rosario. Cuando promediaba el emotivo encuentro pintaron de rojo una estrella con su nombre, y la frase “carpe diem” (aprovecha el día) que llevaba tatuada la joven.

Tras pintar la estrella con ayuda de varios familiares, Silvina Garcilazo, hermana de Ivana y quien lleva la voz de la causa, expresó a la televisión: “Respiro hondo y sigo luchando por ella”.

Luego dio unas palabras para los presentes como corolario del acto: “Hace un mes, cerca de esta hora estaba tomando mate, viendo una película, cuando una noticia que me cambió para siempre. Nada se compara con este dolor. Todos mis días duelen. Hoy es un día para recordarla entre tanto dolor”.

“Ivana era mi hermana preferida, con quien me peleaba, me reía. La de la lucha, porque fue la única que la luchó conmigo. Siento la fuerza que ella nos enseñó para seguir adelante. Era la tía favorita de todos sus sobrinos. Era la más guerrera y de la sonrisa más hermosa de todas. Físicamente, no está, pero va a estar siempre, y hoy está acá con nosotros. Nos sonríe desde el cielo".

Con respecto a la causa, cabe recordar que el sábado pasado fue imputado por el crimen un vendedor ambulante identificado como Juan José "Tuerca" Massón, quien permanecerá preso por el delito de “homicidio agravado por la ley de espectáculos deportivos”. Ya había sido detenido Ariel Cabrera -en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley-, un profesor de Educación Física, y hay un tercer sospechoso prófugo.