El sistema de salud no es ajeno a la espiral inflacionaria que afecta diariamente a los argentinos, y la inviabilidad del funcionamiento con los costos actuales empujan a que distintas organizaciones de médicos comiencen a plantear soluciones rápidas por la vía informal para los trabajadores y centros de atención.

De esa manera, el 21 de septiembre, Día de la Sanidad, 30 agrupaciones médicas del país emitieron un comunicado denunciando que los honorarios médicos han alcanzado "el nivel más bajo de la historia", por lo que decidieron establecer "un honorario médico ético mínimo" para las consultas profesionales de $6.000, especificando que si lo que reciben del sistema (obras sociales, prepagas, sanatorios y otros) es menor a esa cifra, "la diferencia será cubierta por el paciente como un bono complementario no reintegrable".

Consultado al respecto, Dardo Dorato, presidente de la Asociación Médica de Rosario (AMR), resaltó que “es impensable que la situación de la salud se pueda arreglar por la vía informal”, y remarcó que “tiene que haber un acuerdo sólido, veraz”.

En diálogo con Radio Sí98.9, el titular de la asociación que nuclea a los profesionales de la salud de la ciudad destacó como principales problemáticas actuales que “cualquier prepaga u obra social habitualmente paga con plazo de 90 a 120 días cualquier prestación”, y que a su vez “lo que está muy depreciado es el valor de la consulta, que no alcanza ni el 50% de lo que dice como consulta ética el Colegio Médico de la provincia de Santa Fe”.

En este sentido, lo que marca el colegio son $5.200, una cifra más baja pero no tan alejada que la definida en el comunicado del pasado jueves.

El bajo costo de las consultas y el extenso plazo de pago hacen que resulte inviable el sistema tal cual está, tanto para los trabajadores como para los centros médicos, en una situación que lleva a que muchas clínicas tengan que cerrar.

“La gente se tiene que dar cuenta que cuando va a un centro médico cualquiera, por más baja complejidad que tenga, sea un pequeño grupo de consultorios, todos los gastos del lugar se pagan a partir de ese arancel: empleados, Internet, electricidad, impuestos y demás. Esto hace que un montón de clínicas, incluso tradicionales, estén cerrando, ya que no son viables, y ni hablar que una cosa es mantener el gasto de la clínica, y después está la necesaria rentabilidad para poder vivir de ello”, explicó Dorato, quien dijo que esta situación se traduce también, con algunos agravantes, en las instituciones grandes.

Esos condimentos “han generado una situación de crisis que si bien no se arregla por la vía formal, termina en este desmadre donde todo el mundo corre detrás de la inflación, en una especie de carrera desesperada, y empieza a cobrar como puede, en forma alternativa”, continuó.

No obstante, aclaró que si bien esta situación es propicia para que surjan “todas las asociaciones profesionales, sobre todo de especialidades, a decir que van a cobrar algo”, en realidad “esas asociaciones no tienen firmado ningún convenio de prestaciones con nadie”, y las que sí los tienen son las asociaciones médicas de los diferentes departamentos de la provincia de Santa Fe, instituciones como clínicas y sanatorios. Sin embargo, reconoció: “Tampoco podemos condenar a los médicos que empiecen a cobrar algo aparte, porque no hay forma de contener los costos. Esta es la realidad”.

No existen soluciones mágicas

Los elementos de la realidad inflacionaria actual del país terminan generando naturalmente este clima de “sálvese quien pueda”, del cual el sistema médico no queda exento.

Ante eso, Dardo Dorato opinó sobre las propuestas a nivel salud de candidatos presidenciales como Javier Milei, asegurando que “a todo candidato le gusta dar una discusión corta y una solución rápida a muchos problemas”, pero “el problema de salud es un problema que lleva muchas décadas de discusión”.

“En un país donde es muy difícil alcanzar acuerdos como este, imagínense el problema de salud, donde hace falta una dosis de generosidad en muchos sectores para alcanzar acuerdos”, continuó el titular de AMR, para luego destacar que “el financiamiento de la salud es complejo en el mundo entero” y que “soluciones mágicas no hay”, sino que “hace falta un plan integral, con acuerdo nacional, porque esto no lo puede arreglar ni un gobernador; hacen falta grandes acuerdos en el Congreso, con mucho grado de generosidad en los diferentes sectores”.

Sobre esto último, Dorato señaló que “es muy complejo” llegar a un consenso “porque hay que poner de acuerdo a muchísimos sectores”, y “la política no parece tener la madurez suficiente para alcanzar estos acuerdos”, ni ahora ni en las últimas décadas.

Asimismo, remarcó que en este contexto inflacionario creciente, comienza también a haber un gran problema tanto para las pequeñas clínicas como las grandes instituciones con respecto a los insumos básicos que son importados a valor dólar, desde las cosas más básicas como jeringas hasta la recarga de tanques de oxígeno, asegurando que hay un funcionamiento “casi extorsivo” hoy, cosas que llevan a un sistema en donde no se puede formar el precio final de salida, de venta, de servicio, y tampoco se puede discutir el precio, el costo, por el valor cambiante de los insumos.