Cuéntanos, ¿cómo imaginas tu primera cita? Seguro que la postal ideal aparece inmediatamente en tu subconsciente: una cena romántica con velas, una agradable conversación, un buen ambiente y el sentimiento de que has conocido a la persona que siempre deseaste...

Eso es solo en la práctica, las primeras citas no suelen ser tan ideales como queremos. Aquí tienes algunos ejemplos de citas que no se ajustaron a lo planeado:

Un chico y una chica quedan en un restaurante. Él toma la iniciativa y pide una ensalada de gambas y un buen vino para su acompañante. Todo parece ser perfecto… ¡pero! La chica es alérgica al marisco y no bebe alcohol. La situación se vuelve incómoda.

El segundo ejemplo es incluso más simple. El chico decide que una camiseta y pantalón corto es una buena forma de ir a una primera cita. Todo hubiera salido bien si la chica no hubiera decidido aparecer… con un precioso vestido de fiesta.

Y, para completar esta lista. La chica accede a tener una cita con un chico que le gusta y el chico aparece… con su novia.

¡No son casos aislados! Puedes buscar situaciones similares en Internet. Te sorprenderá la cantidad de veces que una primera cita no va como se esperaba. Estos casos tienen algo en común: la falta de comunicación entre las personas.

Por qué existe tanta decepción en las primeras citas

Hoy en día, un gran número de personas se conocen en Internet. Esto es algo completamente normal y no tenemos nada en contra. El problema es que casi siempre ese contacto ocurre a través de mensaje de texto. Por ejemplo, digamos que conoces alguien en una app popular como Tinder o Bumble. ¿Qué sabes de la otra persona? De hecho, no hay mucha información disponible. Solo lo que está escrito en el perfil y un par de las mejores fotos de esa persona. Sigue una breve conversación a través de mensajes de texto que solo contribuye a empeorar la idea que tienes sobre la otra persona.

Al final, te formas una imagen de la persona que, de hecho, puede estar bastante alejada de la realidad. Es entonces cuando esa primera cita en persona solo causa decepción. Después de todo, la persona que tienes delante de ti no es la imagen ideal que creaste ni tampoco la que esa persona ha estado intentando crear todo este tiempo. Como resultado, las primeras citas casi siempre se convierten en la última.

Qué hacer en la primera cita y cómo evitar la decepción

¡El consejo más importante es que no te limites a enviar mensajes de texto! Nunca tendrás una visión objetiva de la otra persona. Si realmente quieres conocer a la otra persona mejor antes de quedar en persona, el primer paso es hacer una videollamada. Incluso mejor, intenta conocer a alguien directamente a través de un videochat para no crear falsas imágenes.

Existen muchos videochats geniales donde la comunicación ocurre en directo:

· CooMeet, un video chat en Internet cuya principal ventaja es un filtro de búsqueda de usuarios por sexo que no comete errores. Además, en coomeet.com/es puedes buscar gente por su país e incluso por su edad, algo bastante raro en la mayoría de los videochats. Para mayor comodidad, el servicio tiene un traductor de mensajes integrado así como aplicaciones para móviles iOS y Android.

· Camsurf, un videochat bastante simple pero también bastante popular con filtro de búsqueda de usuarios por sexo. Aquí merece la pena mencionar que el filtro no funciona con la precisión que lo hace el de CooMeet y muchas veces se equivoca. Sin embargo, se trata de una plataforma bastante conveniente para ligar y comunicarte con otras personas en directo.

· Bazoocam, un videochat que, aunque con un diseño algo antigüo, sigue ofreciendo a los usuarios algo interesante. Por ejemplo, tiene minijuegos que puedes jugar con otros participantes. Además, tiene su propia plataforma de streaming.

· Azar, un video chat al azar con un filtro de búsqueda de usuarios por país y por sexo. También tienes la opción de producir tus propios directos o ver los de otros usuarios. Recuerda, eso sí, que el formato de los directos no es el mejor para ligar cara a cara, es más una forma de pasar el tiempo.

· Holla, un video chat con un diseño agradable que se enfoca a una audiencia joven. En la configuración de búsqueda de usuarios, puedes filtrar por sexo y localización. Por lo demás, es un chatroulette bastante clásico.

· Chatspin, un videochat con énfasis en el anonimato y la confidencialidad. Este también es un chatroulette bastante tradicional pero las máscaras de inteligencia artificial que puedes usar para esconder tu cara son interesantes. Si necesitas ese anonimato extra a la hora de ligar en Internet, Chatspin es una buena opción.

· Joi, un video chat simple para teléfonos móviles que ofrece a los usuarios los ya tradicionales filtros de búsqueda por sexo y localización. La app está disponible para iOS y Android.

· Chatrandom, un videochat bastante funcional en el que, además de la funcionalidad básica, existen salas de chat temáticas donde puedes charlar con gente con tus mismo intereses. Chatrandom tiene un chat aparte con chicas pero necesitas una cuenta premium para acceder.

Como puedes ver, hay muchas opciones. Puedes elegir un video chat según tus requerimientos y deseos. Lo importante es la oportunidad de comunicarte con la gente cara a cara y conocerlos mejor. De esta forma, ligar es algo que ocurre en una atmósfera cómoda, ahorras mucho tiempo y mucho antes de esa primera cita en persona, sabes si la otra persona es lo que estás buscando.

“Pero las citas en Internet son aburridas”

Créenos, esto es un malentendido bastante común. Para mucha gente, la comunicación a través de video o una cita a través de video ocurre cuando dos personas simplemente se sientan delante de una cámara y charlan. No vamos a negar que estas citas también ocurren y para muchos, es una opción válida.

¡Pero este tipo de cita puede variar si lo abordas de forma más creativa!

Aquí tienes algunas opciones únicas para hacer que una cita a través de video sea más interesante:

· Ver una película juntos. Muchos servicios en Internet ya ofrecen a sus usuarios la oportunidad de sincronizar y ver películas, series y programas de televisión juntos estando lejos el uno del otro. Por ejemplo, esta funcionalidad lleva bastante tiempo en Netflix. Solo necesitas elegir una película o serie que os resulte interesante a ambos, darle al play y verla juntos.

· Cocinar y cenar juntos. Podéis poneros de acuerdo en un plato específico, cada uno compra los ingredientes necesarios y cocináis algo delicioso juntos en la videollamada. Al finalizar, podéis tener una cena romántica.

· Un videojuego en equipo. Si os gustan los videojuegos, es una gran oportunidad para divertiros y conoceros mejor. Simplemente enciende el modo cooperación y jugad juntos. Además, podéis continuar la videollamada y seguir viendoos.

· Un tour virtual. Existen servicios especiales donde puedes hacer tours virtuales de lugares interesantes por todo el mundo, galerías de arte, museos, etc. También puedes hacerlo de otra forma, abres Google Maps (en su funcionalidad ‘Street View’) y le das a la otra persona un tour virtual por tu ciudad. Después, esa persona puede hacer lo mismo con su ciudad.

El objetivo principal de este tipo de citas a través de video no es solo pasar un rato agradable y divertido sino también conocer mejor a la otra persona lo antes posible. Pasar tiempo juntos, incluso en Internet, te dará una idea mucho más correcta de cómo es la otra persona. Te darás cuenta de sus intereses y qué aficiones compartes y en que sois completamente diferentes.

Así, cuando llegue el momento de esa primera cita 'real' en persona, conocerás a la otra persona lo suficiente y no te esperarán ‘sorpresas’. Por supuesto, no podemos afirmar que vas a conocer a la otra persona plenamente en un videochat. Claro que no. Necesitas pasar mucho tiempo con alguien para llegar a conocerla así de bien. Pero en cualquier caso es mejor que estar enviando mensajes de texto cada día.

Finalmente, queremos darte un último consejo: no te limites a solo un formato para ligar y comunicarte. No existe el sitio de citas perfecto. Cuantas más opciones utilices, mayor posibilidad de éxito. Estamos seguros de que te esperan muchas citas interesantes y prometedoras. ¡Y una de ellas seguro que se convierte en la definitiva!