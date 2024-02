Carolina, la viuda de Eduardo Trasante celebró el fallo del Tribunal que este viernes condenó a prisión perpetua a los cuatro acusados por el asesinato en 2020 del exconcejal y aseguró que es “un antes y un después”. Asimismo, sostuvo que el pedido de Justicia continuará para dar con los autores materiales del hecho: “Estamos más cerca”.

“Eduardo fue el mensajero para algo. No pude caminar las calles de Rosario pidiendo justicia por mi esposo porque me tuve que ir porque esto era muy grave. No fuimos culpables de nada, no nos buscamos esto. Su lucha pudo haber inquietado pero él no se busco su muerte”, señaló Carolina a la prensa, visible conmovida tras conocerse el fallo.

Y siguió: “Más allá del miedo que todavía tenemos y a través de esta condena, creemos que esto va a marcar un antes y un después. Solamente por ser un referente contra la violencia del narcotráfico, lo eligieron para asesinarlo. Vamos a seguir con el pedido de justicia para dar con los autores del hecho. Estamos más cerca”.

El tribunal integrado por los jueces Ismael Manfrin, Paola Aguirre y Pablo Pinto condenó a prisión perpetua a los cuatro acusados por el asesinato en 2020 del exconcejal. Consideraron que todos fueron coautores del hecho y diseñaron el plan para que dos sicarios aún desconocidos concretaran el homicidio.