Venían de grabar cuando los asaltaron en zona sur: les robaron equipos y el auto

Miembros de la banda rosarina de funk rock Cortito y Funky y de la productora Broda fueron blanco de un violento robo callejero el viernes a la noche, en Buenos Aires al 5100, cuando volvían de grabar un videoclip. Los delincuentes se llevaron el auto del músico Camilo Corradin, y junto con él, todo el equipamiento de cámara, arte y maquillaje que traían dentro.

El robo implicó la pérdida de muchas herramientas valiosas de trabajo como cámaras y computadoras, y por esto los músicos y la productora realizan una colecta de colaboraciones a través del sistema Cafecito con sólo $150, así como también con rifas que se sortearán este jueves por la noche.

La comunidad artística de Rosario compartía desde este miércoles la publicación de Broda, y fueron muchas las adhesiones, aunque resta sumar muchas colaboraciones económicas para recuperar los altos montos que estimaron de su pérdida.

Camilo Corradin de Cortito y Funky contó sobre el violento robo en diálogo con Perry Maison en Sí 98.9: “Había comprado unas gaseosas retornables antes de la grabación del clip, y cuando estábamos volviendo a eso de las 21 por calle Buenos Aires al 5100, dejé el auto en marcha y cuando volví del quiosco veo un Corsa negro con dos personas estacionados atrás vigilando sospechosamente. Cuando me subo al auto cierro la puerta y viene uno con un arma de fuego, me pegó un sacudón, pude cerrar la puerta pero me apuntó con el arma y me pidió que me baje. Y el otro se subió al lado derecho".

Además del vehículo y las cámaras le robaron los celulares a dos de los chicos, que los tenían en la mano. "Queremos que estas cosas aparezcan, estamos viendo si las publican online para venderlas", contó.

Sobre las pérdidas destacó: “El auto por suerte está asegurado, y ahora es lo de menos. Pero hay objetos de mucho valor que nos arruinan la productora, son muchos equipos de grabación. Por eso lanzamos los modos de colaborar: se puede directamente con Cafecitos de $150 y con una rifa que esta noche sacaremos con 40 premios, de $500. La rifa será en vivo este jueves por la noche en el bar Cervario”.

Escuchá la entrevista a Camilo, músico de Cortito y Funky: