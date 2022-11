Los robos en la zona del Parque Urquiza continúan sin tapujos, no sólo como arrebatos, en algunos caos violentos en el propio parque, sino también en los edificios de barrio Martin. Hasta se detectaron robos por escalamiento. Todo esto tiene en alerta a los vecinos de la zona quienes solicitaron ante el Concejo municipal autorización para instalar una garita de seguridad privada.

Los arrebatos en la zona del parque son casi diarios, algunas víctimas tienen que lamentar violencia. Pero en el último tiempo se acumularon denuncias de robo de hombres araña, que se cuelgan en los edificios y entran a los departamentos. Esto aterroriza a la zona que plantea una garita a la atura de Chacabuco y 3 de Febrero, sobre el parque, que deberán abonar en un fondo común.

Claro que no se puede reducir la prevención del delito con una garita de seguridad privada que más que observar y avisar a la policía no puede hacer. De ahí la desesperación por tener alguna herramienta, aunque sea mínima. Es que la Vecinal Monumento dice que no se ven más los policías caminantes que daban vueltas por la zona ahuyentando a los ladrones. Tampoco ven patrulleros.

También señalan que el puente que conecta el parque con el barrio República de la Sexta, por encima de avenida Pellegrini, sigue siendo una vía de escape de quienes roban. Por eso señalan la zona del planetario como la más riesgosa. El Concejo estudiará la viabilidad del pedido luego de ser presentado por la socialista Verónica Irizar en la comisión de Gobierno.