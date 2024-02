Un móvil policial que circulaba a alta velocidad embistió a dos vehículos tras pasar un semáforo en rojo, sin sirenas de alarma. El siniestro vial ocurrió en el mediodía de este jueves en San Martín al 4900, zona sur de Rosario. Las víctimas y testigos afirmaron que e

Se trata de una camioneta Volkswagen Amarok perteneciente a las fuerzas de seguridad que embistió a un auto que cruzaba con el semáforo en verde en la esquina de Esteban de Luca y San Martín. Después de la colisión, por el impacto la camioneta dio un trompo y chocó contra un Duna que estaba estacionado.

“Tres segundos más y no contaba más el cuento”, dijo el automovilista embestido. “Crucé normal. Veo una luz que me pasa y me arranca todo. Dio un trompo como de 20 metros. ¡Mirá a la velocidad que venía! No venía con sirena ni nada”, relató la víctima en diálogo con la prensa.

Los testigos del hecho quedaron impactados por la velocidad y violencia del choque. “No hay muertos de milagro”, aseguraron vecinos.

Por su parte, la mujer dueña del vehículo estacionado, contó que el policía que iba al volante dio como excusa que “tenía que ir rápido porque lo apuraba el jefe”. “Venía con el celular, seguro. Le pedí el registro, los datos, y no me los quiso dar. Sé que se llama oficial Ruiz. Se lo llevaron porque estaba nervioso”, enfatizó.