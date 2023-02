No fueron muchos los nombres que circularon tras la salida del ahora ex Ministro de Seguridad Rubén Rimoldi. En las últimas horas de este miércoles, con la renuncia todavía fresca, ya se había dado por sentado que el cuarto nominado para comandar la cartera más caliente del gobierno de Omar Perotti es Claudio Brilloni, un ex gendarme que hasta este 8 de febrero ocupó el lugar de secretario de Seguridad Pública de la provincia. Pasadas las 22, Brilloni asumió su nuevo cargo.

Claudio Brilloni asumió como secretario de Seguridad Pública en abril de 2022 luego de que su antecesor, Jorge Bortolozzi, viajara a Nicaragua por una actividad del Club de Leones en medio de una ola de violencia urbana. El hombre tiene 60 años y es un comandante general retirado de Gendarmería de 60 años que tuvo un rol importante como coordinador del Operativo Conjunto de las fuerzas federales que la por entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, enviaba a la provincia de Santa Fe.

“La mejor decisión de Omar Perotti es poner a Claudio Brilloni como secretario de Seguridad. Es un hombre que conoce la provincia. Cuando lo designó la ministra Bullrich para conducir las Fuerzas Federales en el 2016/2017 logramos bajar los índices de violencia”, sostuvo el diputado radical Maximiliano Pullaro en su momento.

Las declaraciones marcaban un capital poco visto en esta gestión de gobierno: tanto el oficialismo como la oposición lo bancan y en más de una oportunidad le han reconocido conocimiento profundo en la materia y su recorrido.