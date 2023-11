El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apuntó este miércoles al mediodía al Ministerio Público de la Acusación en el marco del asesinato de Leoncio Bermúdez, el policía asesinado el martes por la noche en el Hospital Provincial. Pullaro cuestionó que, en el marco del feriado por la fundación de Santa Fe, haya en Rosario un solo fiscal de turno “después de un hecho de tanta conmoción”.

El ex ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz dijo en declaraciones televisivas que “no puede ser que por ser feriado haya un solo fiscal de 78. Es muy grave”. "Siempre le terminan echando la culpa a la Policía que en este caso está fallecido”, marcó. “Es muy grave lo que está pasando, no solo tiene responsabilidad el Ejecutivo, que sí, estuvo ausente, pero fueron muchas las organizaciones ausentes. Hoy no hubo nadie del MPA”.

Pullaro recordó que cuando fue la balacera al Centro de Justicia Penal en octubre de 2018 “a las 7 de la mañana allí estaba el gobernador Lifschitz, estaba yo como ministro de Seguridad, estaba el fiscal provincial, estaba el fiscal regional, estaban todas las unidades policiales trabajando en un hecho de conmoción institucional. Aquí hoy no había nadie intentando dar respuestas. Nadie. Indudablemente hay que rever muchas cosas”.