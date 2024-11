En el marco de una nueva reunión de la Junta Provincial de Seguridad Maximiliano Pullaro se refirió al resonante crimen de Pillín Bracamonte. Tras brindar informes sobre lo ejecutado hasta el momento desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, el gobernador afirmó que este “será el año menos violento de la provincia de todo el siglo” y que el asesinato del histórico jefe de la barra de Central no cambia la ecuación.

La reunión se llevo a cabo en el salón Blanco de la sede de Gobierno en la ciudad y estuvieron presentes representantes de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Tras destacar el trabajo que se viene realizando en seguridad con cifras que validan lo realizado por el ejecutivo, Maximilia Pullaro aseguró que el crimen de Pillín Bracamonte no compromete el objetivo de pacificar la ciudad.

“A mí me dolió mucho que algunos digan que la ciudad se va descontrolar. No digo que subestimemos la situación, pero decir eso es no leer lo que estuvimos haciendo en terminos de seguridad en la ciudad y en la provincia”, afirmó.

En este sentido aseguró que “a los minutos del hecho había un comité de crisis trabajando en el lugar, personal policial y hasta la secretaria de seguridad de la Nación encima del hecho desplegando todos los recursos para clarificar cuanto antes la situación”. Sin embargo, desde el ejecutivo no puderon explicar en dónde estaba la policía en ese momento, por qué no había patrullas en la zona y por qué estaba la luz cortada.

Finalmente, ante la prensa, volvió a remarcar el trabajo realizado y aseguró que el crimen no cambiará la ecuación. “Yo quiero valorar lo que hicimos acá. Les puedo asegurar que este va a ser el año menos violento de la provincia en todo el siglo”, sentenció.

La de Maximiliano Pullaro es la última declaración que restaba tras el resonante hecho que muchos analistas marcan como un antes y un después en el mundo del hampa rosarino.