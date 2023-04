Un joven de 27 años quedó detenido este martes luego de una audiencia en la que se lo imputó por ser parte de una asociación ilícita liderada por Julio Andrés Rodríguez Granthon, conocido como “El Peruano”, quien cumple su condena en el penal federal de Ezeiza. Según la fiscalía, Marcos Nicolás D. era uno de los sicarios a disposición de la banda.

Los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot le atribuyeron a Marcos Nicolás D. haber formado parte de una asociación ilícita que se dedicó a cometer delitos contra las personas, contra la vida, contra la propiedad, contra la libertad, contra la administración pública y seguridad pública en Rosario, Arroyo Seco y Funes. El Juez de Primera Instancia Dr. Foppiani tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

De la asociación ilícita forman parte también el ya mencionado Julio Andrés Rodríguez Granthon, personas ya imputadas, otras con captura vigentes, menores de edad y otros miembros aún no identificados. Según la investigación de los fiscales, la organización criminal realizó un despliegue de actos de violencia en la zona oeste y norte de Rosario, algunos incluso no identificados. Todo con el objetivo de apropiarse del territorio para realizar actividades ilícitas, excluir a la competencia y doblegar la voluntad de las personas que mantenían deudas con la asociación criminal para obligarlas al pago, con la intención de sembrar temor no solo en estas últimas sino en todos los miembros de la sociedad.

Las actividades vinculadas al narcotráfico y narcomenudeo de esta asociación alcanzaron también la zona sur de Rosario, Arroyo Seco y Funes. Funcionó, todo según la fiscalía, al menos desde enero de 2022 hasta el 12 de diciembre de ese año, cuando se detuvo a varios de los integrantes que se encontraban en libertad.