El asalto con ataque a balazos incluido contra una taxista, este domingo por la madrugada, puso en evidencia el reclamo que hace tiempo sostienen desde ese gremio y grupos particulares de esta actividad. Es el reclamo al Estado para contar con mayores garantías de seguridad para trabajar. Entre esos logros, se cuenta una ordenanza vigente que permite la colocación de mamparas divisorias de acrílico en las unidades, entre el habitáculo del conductor y el de los pasajeros. Sin embargo, el Estado se contradice entre lo que permite y lo que exige. Es que a un taxista que llevó su coche a la revisión técnica vehicular obligatoria, lo obligaron a quitar ese dispositivo para darle el trámite por aprobado.

Lo contó Natalia Gaitán, presidenta de la Cámara de Mujeres Taxistas de Rosario: “Desde el 2007 hay una ordenanza que promueve el uso de mamparas antivandálicas en los taxis. Son muy buenas y el titular que quiera comprarla para proteger su vida y la del peón, puede hacerlo. Pero nos enteramos que desde el galpón de cita en la revisión técnica pidieron a un compañero taxista que la saque en 30 días para pasar la revisión, es decir, una contradicción con la ordenanza”.

La referente de taxistas mujeres aseguró en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9 que el taxista va a pedir un recurso de amparo “y no va a sacar la mampara porque no quiere que su trabajadora salga de noche sin protección”, y explicó: “Estamos obligados a cumplir con un cronograma de horarios por la Municipalidad, pero no podemos trabajar sin cuidados. A la taxista le pegaron un tiro adentro del auto, se salvó de milagro”, resaltó acerca del trance que padeció Mercedes, de 38 años, trabajadora del volante.

Este reclamo va en sintonía con la misma posición que expresó en las últimas el Sindicato de Peones de Taxis. Consideró en un comunicado que el municipio es el “responsable” de garantizar la colocación de mamparas en los móviles donde desempeñan su labor tantísimos y tantísimas choferes.

Gaitán reclamó entonces a las autoridades municipales: “Debemos debatir y que se concrete una medida justa para cuidar la vida de los taxistas, trabajar en la prevención. Hay un proyecto de implementar cámaras dentro de los taxis, y se debate, pero no se llega a nada”.

El domingo en las primeras horas sucedió el hecho en que Mercedes, la conductora del taxi de 38 años fue atacada por un falso pasajero sobre el final de su traslado, en la intersección de las avenidas Presidente Perón y Provincias Unidas, en la zona oeste, donde la amenazó apuntando un arma contra su cabeza y le exigió el dinero de la recaudación. Antes de huir corriendo por Provincias Unidas, el delincuente disparó hacia la conductora, errando en el objetivo. La Policía constató el orificio de bala en el parabrisas del taxi y se realizaban pericias para el hallazgo de huellas que permitieran dar con el autor del ataque y robo.

Escuchá la entrevista completa a la referente de las mujeres taxistas: