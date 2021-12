El juez de 2da Instancia la Cámara Penal Guillermo Llaudet Maza en una audiencia de apelación a la prisión preventiva decidió la libertad con caución de los dos celadores que fueron condenados en dos instancias por abusar sexualmente de un joven cuando era niño en el Hogar del Huérfano de Rosario, institución que fue clausurada por el caso en cuestión. Fue en una audiencia virtual llevada a cabo desde las 8 de esta mañana.

En su sentencia, explicó que no compartía los argumentos de la jueza Luciana Prunotto que los condenó en octubre de este año. “Tomó su argumento del fallo en disidencia de la jueza Gabriela Sansó que argumentaba que no fue un proceso conforme a derecho, y adujo que no veía peligrosidad procesal", explicaron desde el Centro de Asistencia Judicial a Rosarioplus.com.

Los funcionarios del CAJ, que acompañan a la víctima, un joven de 19 años que responde a las siglas R.A. precisaron con indignación: “Es inaudito que haya dos condenados en dos instancias, o sea que la Justicia los ve como responsables de haber abusado de un nene y que aun con dos condenas el juez les otorgue la libertad porque no coincida en los argumentos con la Cámara de Apelaciones en Segunda Instancia”.

Aseguraron que se trata de una decisión "indignante" ya que la institución, que era una institución de la sociedad de damas de beneficencia al huérfano con convenio con la provincia, fue clausurada a partir de esta causa, y aun así estos hombres nunca estuvieron en prisión, revictimizando desde el Estado al chico que estaba a su cuidado".

Se pudo saber que el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Diego Meinero confirmó que apelará a la sentencia sobre Osvaldo R. de 50 años y Oscar Andrés G. de 51 años, los dos condenados del caso, y si es necesario acudirá a la Corte Suprema de Justicia.

Esta causa ya pasó por un proceso penal del viejo sistema penal, donde los dos ex celadores resultaron condenados a 15 años de prisión, cuando resultaron detenidos por muy poco tiempo, y en 2017 fueron anuladas las condenas y puestos en libertad. Luego la causa pasó al nuevo sistema procesal penal y el fallo para ambos fue de 12 años de prisión.