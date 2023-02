Un vecino de barrio Triángulo, que sufrió dos balaceras contra su vivienda durante la última semana en Felipe Moré 2600, denunció este sábado que la custodia policial que le prometieron, abandonó tareas durante la tarde luego de algunas horas de protección.

“Ayer (por el viernes) me prometieron la custodia permanente, hoy la policía se fue y me liberó la zona”, contó Juan a rosarioplus.com, mientras dejaba la vivienda junto a su familia.

El vecino de barrio Triángulo padece con su familia una situación terrorífica a manos de personas armadas que ya cometieron dos atentados a balazos en una semana contra su domicilio.

“Me dejaron solo, justo me estaba yendo a buscar a mi señora para embalar cosas, mirá si estaba con mi señora y me tiraban, la verdad es que no entiendo”, agregó la víctima.

Juan, con su esposa e hijos, habita en la zona, con un despacho de panadería al lado, y un taller de caños de escape enfrente. Contó que hay personas a las que desconoce que el viernes 3 le descerrajaron una decena disparos contra la fachada de su vivienda. Ocurrió a pleno día, 4 de la tarde, y de salida los delincuentes le dejaron una esquela tenebrosa: “Con la mafia no se jode. Andate de la casa”, decía el mensaje.

El dueño de casa, remisero de oficio, aseguró que no intuye el origen del amedrentamiento. Y las balas volvieron el jueves, también por la tarde y de milagro no causaron mayor desgracia.

“Fueron 15 tiros esta vez, todos contra la casa. Y me dejaron otro mensaje en el que me dicen que tengo 24 horas para irme de la casa. Pero adónde voy a ir, no tengo adónde. Si así fuera ya me hubiera ido por mi familia. Estamos desesperados”, dijo el hombre al móvil de Sí 98.9.