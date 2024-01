El secretario general de la UTA Rosario, Sergio Copello, lamentó el ataque a balazos que sufrió una unidad de la línea 130 del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) y advirtió que los recorridos en las zonas donde ocurren hechos de violencia podrían ser suspendidos.

“Estamos preocupados porque nos hacen parte de algo que no tenemos nada que ver, somos la forma de enviar mensajes”, indicó el titular de la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9. “Tuvimos tres o cuatros hechos desde la muerte del compañero César Roldán”, recordó el dirigente, en referencia al crimen del colectivero de la línea 116 el 2 de diciembre pasado, en Eva Perón y Cullen.

Luego del ataque al coche de la línea 130 en la esquina de Winter y Cipolletti (Avellaneda al 4500), las unidades del TUP suspendieron el servicio en dicha zona de barrio Acindar hasta que las autoridades municipales y provinciales briden garantías para volver a circular por el lugar.

"Aguardamos que el día de hoy las autoridades (gremiales y del Gobierno) nos juntemos para ver qué garantías nos pueden dar, sobre todo en la punta de línea", afirmó Copello.

Mientras tanto, vecinos y vecinas del barrio se encontraron en las paradas de la línea 130 a esperar en vano y por largos minutos el servicio que los llevara a sus ocupaciones cotidianas. No pudo ser, y la ofuscación fue previsible.

“Tendríamos que irnos hasta Lagos a tomar el 129, pero acá es inseguro, no voy a ir porque seguro me arrebatan o me golpean”, contó una señora aún en la parada de punta de línea del 130.

En cuanto a la balacera de este lunes por la noche, el secretario general de la UTA Rosario dijo: “Si nuestro compañero estaba sentado en el volante, no sé qué pasaba”.

Por último, el dirigente comentó que la función de los colectiveros es "es recorrer las calles de la ciudad llevando pasajeros, para poder cobrar nuestro salario” y destacó: “Pareciera que quieren que la actividad no funcione, para causar mayor impacto”.

Por último, el gremialista hizo alusión a la suspensión del servicio en ciertas zonas: “Donde hay problemas, el coche no entra. No es nuevo eso, ya lo hemos hecho en otros casos”. “Aunque pongas un policía arriba de coche, te lo cuetean igual. No hay garantía de nada”, apuntó.