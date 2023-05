El ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, se refirió sobre las amenazas que recibió la escuela Leónidas Gambartes, advirtiendo sobre un supuesto tiroteo en Paraguay al 1200. El ministro habló de una “campaña nefasta que busca desestabilizar a la sociedad en un año electoral”.

“Esto no es obra de un lunático encerrado en una habitación. No se trata de un loquito suelto, pero tendremos que convivir con esto mientras la justicia no pueda encontrar a los responsables de toda esta campaña”, sostuvo en LT8 y tiró la pelota a la justicia.

“Entre los avisos de toque de queda, los videos de tiroteos que ocurrieron años atrás en otros países, las cadenas de WhatsApp que anunciaban próximos enfrentamientos, y otras mentiras que circulan en redes, todo eso nos da a entender que estas cosas no ocurren solas", sostuvo para fundamentar su teoría.

"Hay alguien detrás que las piensa, las financia y las viraliza. Y eso es un delito que atenta contra la sociedad. Si yo tuviera una gran oportunidad de detectar a los responsables no dudaría un instante en sumarle a la denuncia. Pero la realidad es que hoy nos tenemos que enfrentar con ellos".