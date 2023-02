Tras el anuncio de la Asociación Empresaria de Rosario de componer un protocolo de acciones frente a las extorsiones mafiosas padecen comerciantes en la ciudad, el presidente de esa entidad, Ricardo Diab, reveló este lunes que el problema se agravó casi ya como una costumbre extendida, y que la dimensión de los chantajes representan como mínimo pagos de 50.000 pesos mensuales a cambio de permitirles trabajar en paz.

“Lamentablemente, tenemos conocimiento de estas amenazas, hechos extorsivos. Notamos además que a este tipo de delito se han subido bandas organizadas por un lado, pero también personas que de manera más precaria intenta imitar estas acciones para obtener algún dinero” dijo Diab este lunes por LT8.

Y aunque los montos de los chantajes son disímiles y varía según la ocasión y la dimensión económica de la víctima, Diab estimó que “el más modesto (de los chantajes) exige un pago de 50 mil pesos por mes, y de ahí en adelante”, señaló.

La AER acordó el viernes con autoridades del Ministerio de Seguridad la elaboración de un protocolo, pasos a seguir ante hechos extorsivos.

Diab explicó que el primer dispositivo que integrará el protocolo será la confección de “una guía telefónica para que nuestro asociado tenga una toma de denuncia directa”, y un instructivo sobre cómo actuar en estos casos.

Días atrás, el jefe del Ministerio Público Fiscal, Jorge Baclini, reveló que desde el pasado a este aumentó 50% la cantidad de denuncias realizadas por extorsiones y balaceras como consecuencia de aprietes mafiosos.

“Debemos darle una contención a nuestros asociados que vienen reclamando hace tiempo por la inseguridad, la recepción de amenazas extorsivas en cualquier lugar de la ciudad”, dijo el referente del comercio rosarino.

“Desde otros lugares del país se asombran por la situación de Rosario, aunque el que viene acá descubre que la situación no es tan dramática como se dice, pareciera que no se puede ni entrar a Rosario, y no es así. Pero es un problema a atender, y esperamos que haya un cambio. Se ha exacerbado. Lo de las mecheras y arrebatos que siempre motivaban nuestro reclamo ya parecen temas menores frente a esto de las extorsiones”, concluyó.