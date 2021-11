Se rectifica la información publicada días atrás sobre la agresión que sufrió el taxi de una titular del servicio vinculada a la App She Taxi, y en el que se mencionó de manera errónea a la empresa Radio Taxi 380 Mil.

La nota publicada informaba sobre la denuncia que radicó una taxista sobre un ataque ocurrido en la madrugada del 31 de octubre contra su coche estacionado en la vereda de su domicilio. Alguien desde otro auto de alquiler le arrojó líquido de frenos con la consecuente avería de pintura en la carrocería del vehículo. La escena quedó registrada en la grabación de una videocámara.

La presentación fue radicada en un Centro Territorial de Denuncias, y luego su titular no instó acción penal. En efecto, el atentado no habría ocurrido en el marco de conflictos anteriores que han denunciado unidades de She Taxi. sino en otra clase de conflictos entre taxistas de ese mismo servicio.

De acuerdo con esta situación, se rectifica la información anterior y se precisa que la empresa Radio Taxi 380 Mil no tuvo ninguna responsabilidad en el hecho denunciado.