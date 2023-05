Javkin le contó las costillas a Perotti: "No tenemos patrulleros"

El intendente Pablo Javkin brindó una conferencia de prensa de balance detallando qué tareas se están cumpliendo y cuáles no por parte de los distintos estamentos del Estado en materia de seguridad. Con algunos datos duros, demostró el poco patrullaje en Rosario. La conferencia fue una forma de exponer a la gestión del gobernador Omar Perotti, quien el lunes instruyó a los ministros de Seguridad y Gobierno a establecer un plan de seguridad con los precandidatos del peronismo.

La ciudad de Rosario tiene un total de 18 mil cuadras y 12 mil manzanas urbanizadas. Para toda esa extensión, hay solamente 70 móviles destinados a patrullar. Es decir, cada patrullero tiene asignadas 258 cuadras o 170 manzanas.

Luego comparó la cantidad de patrulleros por habitantes. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires hay 1048 patrulleros, es decir, 1 cada 2977 habitantes; en Lomas de Zamora 400 patrulleros, 1 cada 745 habitantes; o en la Ciudad de Córdoba 210 patrulleros, 1 cada 10.032 habitantes; en Rosario hay 70 patrulleros, 1 cada 15.740 habitantes.

“No podemos aceptar una cuidad que no tenga patrulleros. No voy a entrar en la cuestión e las competencias, pero es una ciudad que no se ven patrullajes. El ministro (Claudio) Brilloni se rompe el alma pero hay que darle recursos”.

Según el intendente, en el departamento Garay hay 2700 policías, es decir, 1136 cada 100 mil habitantes; departamento Santa Fe 2838 policías, 479 cada 100 mil habitantes; departamento Rosario 4182 policías 321 cada 100 mil habitantes.

“Se habla de Rosario, pero se ponen los policías en otro lugar. De los 19 mil agentes de la provincia de Santa Fe, tiene 4 mil en el departamento de Rosario (un 20%). Entre Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Funes, Pérez, tenemos menos policías que el departamento Garay”.