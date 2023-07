Cristian Ayala, el hombre detenido el viernes pasado por presunta participación en la logística para ingresar la bandera de Los Monos en el partido homenaje a Maxi Rodríguez, fue imputado este martes por formar parte de una asociación ilícita y la Justicia dispuso su detención preventiva por 90 días.

Durante la audiencia que se llevó adelante este martes en la causa que investiga el ingreso de una bandera gigante con alusión a la banda Los Monos, el fiscal Luis Schiappa Pietra le atribuyó a Ayala los delitos de miembro de asociación ilícita intimidación pública mediante el empleo de medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectivos en carácter de partícipe primario; Tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra en carácter de autor; solicitando la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

El Juez de Primera Instancia Dr. Becerra tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.

La Fiscalía le atribuyó conformar una Asociación Ilícita junto a Ariel Máximo C., Leandro V., Damián E. y Guillermo Manuel S., Patricio Jeremías M.C, Marcos B., A., Juan José R., y otras personas a la fecha no determinadas.

El objeto de la misma es obtener dinero mediante el uso de violencias y amenazas a distintas personas, usurpaciones de domicilios, abusos de armas, extorsiones y otros hechos violentos y asegurar el dominio territorial en zonas de la ciudad para la realización de negocios ilícitos.

La Asociación Ilícita tiene una duración en el tiempo que data desde el 18 de Marzo de 2020 (fecha en donde se secuestró el teléfono de Pablo Nicolás C. en la Unidad 1 de Coronda), hasta el día 24 de Junio de 2023 cuando exhibieron en el estadio de fútbol una bandera con la cara de los tres referentes y jefes de esta organización.

Pablo Nicolás C. integró esta asociación ilícita hasta aproximadamente el mes de noviembre de 2022, tiempo en el cual fue trasladado al penal de Rawson, entrando en disputa con los líderes de la organización en particular con Ariel Máximo C., Leandro V. y Damián E.

Ariel Máximo C. es el jefe de la asociación quien desde su lugar de alojamiento en la unidad penitenciaria de Marcos Paz da órdenes a los Leandro V., Pablo C. Damián E. y Patricio M.C, quienes además poseen sus propias células o ramas de la organización y reportan a Ariel Máximo C..

Según fiscalía, el rol de Ayala es el de conducir vehículos para la organización y dispone de dinero proveniente de los negocios ilícitos de la misma. A través de sus visitas a los distintos penales donde estaba alojando Leandro V., cumple encargos de éste. C.D.A recibió órdenes de los jefes de la asociación para encargar la bandera, la recogió y pagó el costo de la misma.

Los cargos

Se le imputa el hecho de fecha 24 de junio de 2023 a las 19:30hs, en el marco de un evento deportivo en Rosario, en momentos en que se desplega en estadio un telón de 50 mts por 50 mts aproximadamente con una gráfica que aludía inequívocamente a Ariel Máximo C., Leandro V. y Damian E., el cual fue captado por los medios de comunicación presentes en el estadio y difundido por distintos medios de comunicación.

La exhibición de esta bandera fue un acto mediante el cual los mencionados hicieron pública su capacidad de dirigir negocios ilícitos, la de influenciar a otras personas, y exponer su capacidad de ascendencia y/o determinación sobre ellas. La participación de Ayala consistió en haber viajado a la localidad de Isidro Casanovas de la Provincia de Buenos Aires el 08 de junio de 2023 a las 13hs aproximadamente, a fin de encargar a taller textil la bandera. En fecha 23 de junio de 2023 a las 18:15hs recogió la bandera en dicho taller ubicado en Av. Cristianía al 4900. El 23 de junio de 2023 a las 23:58hs el imputado dejó el camión con la bandera en la empresa TB Logística. Posteriormente, el 25 de junio de 2023 a las 11:41hs retiró la bandera del estadio.

Además se le atribuye haber tenido sin la debida autorización legal en fecha 15/3/2023 en el domicilio de calle El Caldén S/N de Las Carolinas, un arma de fuego tipo escopeta calibre 16 UAB, de dos cañones yuxtapuestos, de 700cm de longitud, con numeración visible.