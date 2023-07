La causa que investiga la bandera desplegada por la barrabrava de Newell’s el pasado 24 de junio durante el homenaje a Maximiliano Rodríguez se mueve. Mientras el presidente del club, Ignacio Astore, pasó en limpio su situación frente a los fiscales, este martes la causa tendrá su primer imputado.

El lunes Astore se presentó en el Ministerio Público de la Acusación para dejar un escrito para los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery que llevan adelante la investigación por presunta intimidación pública. Es que trascendió que existe un video del estadio del día posterior al evento que lo encuentra a Astore cuando parte de la hinchada sacaba la bandera de las instalaciones.

Si bien no se aclaró qué delito podría establecerse para ese comportamiento, no se descarta que al no haber dado aviso a los fiscales de ese acto constituya obstrucción a la justicia. El trapo contenía la frase “Nosotros estamos más allá de todo” con dibujos de un mono con lentes, un toro y un gallo vestidos de Newell’s, en aparente alusión a tres líderes de la banda narcocriminal Los Monos, todos detenidos.

En tanto este martes los fiscales acusarán a Cristian David A., el empleado y delegado gremial de una firma de logística que fue arrestado el viernes al salir de la sede de Camioneros ubicada en Pasco y San Martín. Es quien habría participado del traslado del trapo confeccionado en Buenos Aires, y además tendría vínculos pesados con detenidos e integrantes de Los Monos.