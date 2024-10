Fabiola Yañez no se presentó ante la Justicia: "Tengo miedo"

Fabiola Yañez, ex pareja de Alberto Fernández, no se presentó ante la Fiscalía española para entregar su teléfono celular y sorprendió este martes por la noche con un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Tengo miedo”, escribió Fabiola Yañez en dicha red social, con letras blancas y fondo negro.

La última noticia sobre la causa por violencia de género de Fabiola Yañez contra el ex presidente es que la ex primera dama no se presentó ante la Fiscalía española para entregar su teléfono celular.

Según explicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la fiscal española designada para cumplir con el trámite aguardó a Yañez a la hora pautada -las 10 de la mañana en ese país- en un domicilio de Madrid que se había establecido, pero ella no se presentó.

La pericia no pudo concretarse, aunque por el momento la Justicia argentina no había recibido información oficial al respecto y la rogatoria sigue abierta, por lo cual podría fijarse una reprogramación para el trámite que podría concretarse en el transcurso de esta semana.