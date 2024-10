El entrenador leproso, Ricardo Lunari, habló en conferencia de prensa tras la victoria agónica ante Lanús en el Coloso y no pudo ocultar su felicidad. "Es una de las alegrías más fuertes que me tocó vivir desde que soy entrenador", confesó.

"El partido se hace difícil analizar. Hoy fue todo sentimiento.

Fue todavía más complicado que el primero", comentó Cadi. Y agregó: “En el peor momento nuestro aparece el penal, lo que nos da la tranquilidad del empate y después podría ser para cualquiera. Ellos apostaron también por la ofensiva y nosotros tratamos de ganarlo con las armas que estamos empezando a tener.”

Las lesiones de Rodrigo Fernández Cedrés y Ever Banega, obligaron al técnico a buscar variantes a las que tuvo que reemplazar en el entretiempo: “Gabi Carabajal tiene un gran dominio de pelota y al no estar Ever, pensamos que era el que podía manejar la pelota. Obviamente viene de una inactividad larga y le costó el ritmo.” Y agregó: “Lo mismo le pasó a Juan Ignacio Méndez, que venía también de una inactividad, pero en los entrenamientos lo habíamos visto muy bien y a veces uno, en un entrenamiento de 20 o 25 minutos, no alcanza a ver al jugador cansado. Lamentablemente tuvimos que rearmarnos un poquito. Entró Pablo Altamirano buscando más de compañía para Tomás Pérez porque a veces se le hacía muy grande la cancha a él solo.”

Todo Lanús reclamó el penal que Fernando Espinoza sancionó a favor de Newell's pero Lunari no quiso entrar en polémicas: “No estoy para analizarla, estoy para disfrutarla, nos tocó, bueno, listo, gracias, y gol.” “Ando místico, pero otra vez Dios quiso que disfrutemos. Realmente fue otra vez un partido que se define con una jugada prácticamente de otro planeta, porque lo que hizo Matko Miljevic con esa pelota fue increíble”, comentó.

“Los chicos son fundamentales para nosotros pero tenemos que tratar de ir llevando de a poquito y si siguen respondiendo de esta manera, a uno le da la tranquilidad que el plantel se va ampliando”, valoró el entrenador. Y explicó: “Que su compañero sea otro juvenil que tiene tantos o menos minutos que él en la cancha no es fácil. No les tengo miedo a eso, porque yo los vi durante un año en reserva, hacerlo en gran nivel, pero sí la diferencia física y de velocidad entre reserva y primera es notable. Resulta que hoy al final los chicos se pusieron a la altura y fueron los que sostuvieron por momentos el juego nuestro.”

El DT se mostró muy satisfecho por la evolución en defensa de su equipo: “Gustavo Velásquez volvió a ser el que nosotros necesitábamos en este momento, hablamos durante la semana. Saúl Salcedo estuvo muy bien, Armando Méndez y Angelo Martino no tuvieron problemas por las puntas, más allá de alguna llegada de ellos, pero es fundamental, es muy importante para nosotros.” “El haber dado un paso adelante en cuanto a la zaga defensiva nos permite mantener la tranquilidad para que los más jóvenes o los de mitad de cancha para adelante puedan atacar,” agregó.

“La comisión evaluará nuestro trabajo y puede estar o no de acuerdo con lo que venimos haciendo pero obviamente que el respaldo que te dan los resultados y sobre todo los 6 puntos que sacamos en casa nos da una fuerza y ganas de seguir,” dijo Lunari. “El sueño nuestro es no solo dirigir interinamente sino algún día poder ser el técnico oficial de Newell's pero vamos partido a partido,” confesó.

La Liga Profesional del Fútbol se detendrá debido a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 lo que le dará tiempo al entrenador para trabajar: “El parate de fecha FIFA nos va a venir bien para recuperar a varios chicos que están tocados y cansados, podemos planificar durante 15 días un acondicionamiento físico.” Y bromeó: “Mi cardiólogo seguramente va a estar contento que por unos días no va a saber de mí. Bienvenido al descanso entonces".