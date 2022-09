Un joven resultó gravemente herido con un tiro en la cabeza en la esquina de Caracas y Matheu, en el barrio Nuevo Alberdi, y muchos testigos acusan a una vecina, agente de la Policía de Santa Fe, como autora del disparo a quemarropa. La situación ocurrió en la mañana del miércoles y puso a todo el barrio en ebullición. La madre de la víctima, que ahora pelea por su vida, dio un durísimo testimonio en vivo por Canal 3.

"Mi nombre es Luisa Leonor Pourpour. Hace media hora me avisaron que a mi hijo Maximiliano Lucero le dieron un tiro en la cabeza. La señora que le pega el tiro es de Investigaciones de la policía. Esto pasó en Matheu 3404. Dos testigos me dicen que ella le pegó el disparo a mi hijo. La señora esa vende drogas y lo sabe todo el barrio. Se lo digo ahora mismo al Jefe de la Policía. Mi hijo tiene 32 años, trabaja, no es narco. ¿Por qué un efectivo policial mata a mi hijo si no es un delincuente, si es un chico inocente? Todos la conocemos a esa señora. Yo vine corriendo porque una vecina me avisó. Mi hijo agonizaba y los milicos se cagaban de risa. 'Dejalo que se muera, si es un negro de la villa', decía. Si mi pibe fuera delincuente, yo diría que se muera en su propia ley, como decimos acá. Pero no, es laburante. Allanen, se los digo en serio, acá está lleno de droga por todos lados. Y en la policía está lleno de narcos, hijos de puta, no tengo nada más que decir"

El fiscal Gastón Avila, que entiende en el caso, habló desde el lugar: "Es todo muy provisorio. Un vecino del barrio estaba discutiendo con un hombre de esta casa y en esas circunstancias sale la mujer, que es policía y le dispara en el cráneo al joven, que resulta herido. El arma está secuestrada y su dueña está demorada. Le di participación en el tema al área de Asuntos Internos de la policía. Tengo entendido que trabaja en la Comisaría 12ª",