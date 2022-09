Antes de las ocho de la noche del lunes, una ráfaga de disparos sorprendió a los vecinos de Arroyito, en la zona de Génova y Alberdi. Los tiros llegaron a varios comercios de la cuadra y terminaron con dos personas heridas: un hombre que estaba en el kiosco de Génova, casi Alberdi, y una mujer que hacía compras en la carnicería de la misma cuadra, unos metros más hacia el oeste. Los balazos siguieron incluso más allá y podría haber sido una tragedia porque en esa zona comercial y con los negocios abiertos, el trajinar de peatones y vehículos era constante. El atacante escapó en moto y a los tiros.

Pasadas varias horas del hecho, no existe una pista firme sobre cuál podría haber sido el móvil del ataque. El propio dueño del quiosco donde comenzó la balacera narró su desconcierto. Sin embargo, una fuente que dialogó con RosarioPlus en estricta reserva deslizó un dato inquietante: "Hay un minimarket que abre las 24hs y está cerca. Los dueños son policías. La hipótesis es que el tirador equivocó la dirección, porque entró al kiosco que está casi llegando a Génova y disparó derecho, sin querer robar y sin conocer a sus víctimas".

Hay otra información que quizás sirve para complementar el dato: cuando los móviles de radio y televisión llegaron este martes a la cuadra de Génova, pudieron recopilar testimonios de vecinos y de algunos propietarios de los comercios atacados, que esta mañana decidieron permanecer cerrados. El único lugar en el que no se quiso hablar con los medios fue en el minimarket aludido, que había estado abierto toda la noche. "Los dueños no quieren que hablemos con nadie", dijeron los empleados.

En el mediodía del martes, el intendente Pablo Javkin cuestionó el hecho de que en Arroyito y por el corredor de avenida Alberdi no se vea presencia policial: "Acabo de hacer una recorrida de punta a punta por avenida Alberdi, un centro comercial enorme de la ciudad. No hay un solo policía. No se ven lucecitas azules, de esas que tienen que cuidarnos", recriminó el intendente.