El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, se mostró crítico de la difusión de fotos de los presos de la cárcel de Piñero realizada por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, pidiendo prudencia ante el delicado momento que está viviendo Rosario.

En diálogo con la prensa al término de la apertura del año judicial, Gutiérrez pidió “ser prudentes” y apuntó a que ese tipo de difusión “no suma”.

“Hay que ser prudente, me parece que ese tipo de cosas no es conveniente. Yo entiendo también al ministro de Justicia y de Seguridad, y los problemas graves que tiene la provincia. El problema de las cárceles es algo muy grave y complicado, a veces se cometen errores. Esa difusión no suma”, dijo el presidente de la Corte provincial, según recogió el diario santafesino El Litoral.

Las imágenes en cuestión fueron publicadas el último martes y mostraban a los reos de la Unidad Penitenciaria Nº 11 recibiendo un trato “a lo Bukele”, en referencia a los polémicos métodos utilizados por el presidente salvadoreño.

Se especula que su difusión puede haber sido tomado como una provocación, derivando luego en la ola de crímenes que azotó a Rosario en los últimos días, pero esto fue desestimado por la Provincia.

Incluso, este viernes el ministro Cococcioni fue consultado al respecto y le restó importancia al asunto.

“Estoy arrepentido de todo lo más severo que podríamos haber hecho. Las fotos son lo de menos, nosotros tenemos que ajustar el régimen penitenciario para que absolutamente nadie pueda hacer ningún movimiento fuera de lo que la ley establece, y tenemos que ajustar mucho -pero mucho- el funcionamiento de la policía en calle”, dijo a la prensa.