La violencia urbana dejó su marca este martes a la noche sobre una casa familiar del barrio Tiro Suizo. Una balacera arreció sobre la vivienda de Regimiento 11 1154, y no causó víctimas por milagro.

Al momento del atentado no había nadie de la familia en la casa, pero uno de los hijos -de 20 años- había estado hasta 10 minutos antes sentado en la vereda a la espera de amigos con los que se fue a jugar al fútbol.

La tranquilidad de las calles de Tiro Suizo, a solo una cuadra del tránsito de avenida San Martín, se astilló con la estridencia de al menos siete disparos, a juzgar por los casquillos que la policía recogió en la calle.

Natalia, la dueña de casa, atendió a la prensa con el pánico de no saber por qué su hogar quedó en el blanco de semejante agresión.

“Me avisaron porque yo no estaba, porque estaba en el sanatorio con mi esposo internado. Vino mi hermano y vio que la balacera ocurrió en mi domicilio. No había nadie, pero mi hijo mayor estuvo 10 minutos antes hasta que se fue con amigos a jugar a la pelota. Estuvo sentado ahí y por poco me lo mataban. Hubiera sido otro crimen impune más”, se estremeció la mujer por LT8.

Alguno de los disparos traspasaron la puerta e impactaron adentro, sobre paredes y un sillón. Ahora la policía indaga en el registro de imágenes de unas cámaras instaladas en un galpón de enfrente a la vivienda atacada.

“No podemos vivir más así inseguros. No recibí ninguna amenaza ni tengo problemas con nadie, ni deudas, ni droga, nada. Somos laburantes, mi esposo es chofer de colectivos, yo estoy por sacar un carnet para hacerlo, mis hijos son estudiantes. Los vecinos que tengo son buena gente, no tengo problemas con ninguno”, dijo la mujer.

Según recordó, hubo en otra ocasión una balacera sobre esa cuadra, aunque no contra su casa.