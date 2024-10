El músico Zaramay se despidió del "Gordo Samu" en las redes

El músico Agustín Carlos Roberto García, más conocido como Zaramay, se despidió a través de sus redes sociales de Samuel "Gordo Samu" Medina, el yerno de Máximo Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos, quien fue asesinado este martes por la noche en una esquina del barrio Lomas de Alberdi, junto a la avenida Circunvalación.

"Gordo te nos fuiste, siempre pensando en ayudar al otro y dar todo sin esperar nada, eso te hizo diferente siempre al resto, un amigo que estuvo siempre para todos en las malas!!! Nunca me voy a olvidar todo lo que hiciste por mi, algún día nos vamos a volver a ver!!! Mi querido compadre!!", escribió en trapero, en una historia de Instagram.

En tanto, agregó: “Que manera de reírnos y de llorar juntos, me parte el alma saber que no voy a compartir más nada con vos!!! Todavía no caigo ojalá sea todo una pesadilla y me levante pronto!!! No tengo palabras para describir el dolor y la bronca que tengo por dentro, te amo con locura mi hermano”.

En otra historia, donde el músico le manda un mensaje a Medina para confirmar la noticia de su muerte, Zaramay expresa: "Amar y perdonar siempre. Un día estamos y mañana no. Mi querido amigo".

La amistad entre el cantante y el "Gordo Samu" se había hecho pública tras la viralización de una foto que se tomaron juntos, acompañados por otros jovenes vinculados al narcotráfico, donde se los veía con pistolas y ametralladoras.