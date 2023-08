Dos detenidos en Rosario por delitos contra la integridad sexual infantil

Dos hombres fueron detenidos en Rosario en el marco de una operación internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Los procedimientos se realizaron este lunes bajo el nombre "Aliados por la infancia” en Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Panamá y Puerto Rico.

En Rosario, fueron allanadas tres viviendas, donde se detuvo a dos adultos por delitos contra la integridad sexual y se incautaron elementos informáticos, en una investigación iniciada desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Los operativos fueron llevados adelante por personal de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género y del Departamento de Cibercrimen, ambos de la AIC, realizados también de forma simultánea con las demás provincias argentinas y países intervinientes.

Los domicilios allanados en Rosario fueron en Juan B. Justo al 1000 y Arévalo al 6600, donde detuvieron a G. P., de 40 años de edad y J. D. A., de 46 años de edad, secuestrándose también 4 discos rígidos, 2 notebooks, 3 celulares, 3 pendrives y 1 CPU.

El fiscal interviniente fue Diego Meinero, de la UFE, en una causa caratulada como “Operativo Internacional aliados por la Infancia S/ facilitamiento y tenencia de material de explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución” (ART 128 1° y 3° párrafo agravado en función del 5to. párrafo y 45 del C.P.).

En el secuestro de los equipos informáticos y de almacenamiento, se analizará si en alguno de los dispositivos se encuentra instalado algún software P2P (peer to peer, junto con su número de Guid), mediante el cual se descargan y comparten los archivos ilegales, en este caso de abuso y explotación sexual de niños.

En total, se llevaron a cabo 61 allanamientos conjuntos y coordinados en 16 provincias de la Argentina y 89 a nivel internacional, siendo la primera acción internacional concebida y coordinada desde Argentina para combatir la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Los objetivos en el país se encontraron identificados en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego

La operación surge como resultado del trabajo en conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el cual facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College que permitió el acceso al sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)”.