"Le sacaron la vida como un animal", expresó ante los medios, sin poder contener la angustia, la madre de Valentín Solis, el adolescente de 14 años asesinado junto a su amigo Eric Galliz, de 15 años, a plena luz del día en Roullión y Segui.

El doble crimen sucedió en inmediaciones de la escalera 14 del Fonavi ubicado en esa intersección cuando ambos pibes estaban apoyados contra una pared y dos personas jóvenes los atacaron a balazos y luego huyeron corriendo.

"Yo no estaba, me llamaron y me dijeron que le habían pegado, y cuando vine él ya no estaba", comenzó el relato Elizabeth con voz desgarrada por el dolor. "Me preguntaron si él hacía algo y él no hacía nada, el nunca quería faltar a la escuela. Hoy teníamos que ir al Hospital porque tenía un tumor en la pierna y se lo tenían que sacar. Ayer no tuvo clases, se sentó acá y le sacaron la vida como un animal. A Eric también".

Según narró, la escuela Lola Mora a la que asistía Valentín no había dado clases porque no había servicio de agua. "Si en la escuela había agua, a mi hijo no lo mataban", dijo entre lágrimas. Luego volvió a decir: "Quiero aclarar que me hijo no estaba involucrado en nada, era un chico sano, pueden preguntar en la escuela, no tenía nada que ver con ajuste de cuentas ni droga, nada. A él le gustaba jugar a la pelota, jugaba en la 25 de mayo o en Alianza".