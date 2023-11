El hijo de la mujer de 42 años fue asesinada en la vereda de su casa tras ser alcanzada por balazos efectuados por desconocidos que pasaron a los tiros en barrio Stella Maris, en la zona noroeste, posteó en su cuenta de Facebook que los disparos eran para él y remarcó: “Esta no se la llevan de arriba”.

“Como te amo, viejita. Vos no te merecías irte así. ¿Qué quieren de mí? Yo nunca hice maldad a nadie, nunca entregué a nadie, nunca disparé a nadie, nunca saqué una vida a nadie. Siempre estuve del lado correcto y más firme y siempre la tuvieron conmigo. Pero esta vez se confundieron, fueron a cazarme a mí y la ligó mi mamá. Esta no se la llevan de arriba. En este barrio no se mueve una piedra sin que me entere”, publicó Álvaro P. este lunes por la mañana a través de su red social, en un posteo que luego eliminó.

Según las primeras averiguaciones, la mujer identificada como Lorena Itatí Vega (de 42 años), se encontraba en su vivienda cuando desconocidos a bordo de una moto se plantaron en la calle, llamaron y abrieron fuego apenas la mujer se asomó. La víctima habitaba con sus hijos una vivienda que ya en julio de 2022 había sido blanco de una balacera.

Vega residía en la última cuadra de la calle Juan B. Justo, a metros del arroyo Ludueña. Era una reconocida miembro de una comunidad cristiana evangélica de la zona.