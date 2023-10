Fiscalía pide colaboración para lograr identificar a dos hombres vinculados con el crimen de Ivana, la hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo en la cabeza el sábado 30 de septiembre cuando volvía de la cancha en moto. En este marco, se difundieron imágenes tomadas por cámaras de seguridad privadas donde se puede ver a ambos sospechosos en cercanías del lugar del hecho.

Según explicaron, las imágenes fueron captadas ese mismo sábado pasadas las 19 en la zona de Ovidio Lagos y Montevideo, a metros de donde ocurrió el crimen. En una primera instancia se observa a un hombre de remera celeste corriendo por Montevideo al 2700 y arrojando una linga para amarrar motos al pie de un árbol para luego seguir huyendo en la misma dirección.

En las imágenes siguientes se puede ver a otro hombre vestido de buzo rojo, jean y una prenda negra atada a la cintura, caminando por calle Ricchieri al 1400, alejándose del lugar del crimen. “Ambas personas están sindicadas, tras tareas investigativas, en relación a la investigación del hecho de homicidio”, subrayó Fiscalía.

Todas aquellas personas que puedan aportar datos para lograr la identificación de estas personas pueden comunicarse a las redes sociales de Fiscalía Regional Segunda Circunscripción Rosario (Facebook, Twitter e instagram), presentarse en la Unidad de Homicidios Dolosos (Sarmiento 2850) o comunicarse al teléfono 341-3627416 o al mail gavila@mpa.santafe.gov.ar.

También se puede concurrir a cualquier sede de Fiscalias Regionales de la Provincia de Santa Fe (Fiscalia Ciudad de Santa Fe sita en Av. General E. López N°3302, Fiscalia en Venado Tuerto, sita en calle Alvear N°675, Fiscalia en Reconquista, sita en calle Iriondo N°553, Fiscalia en Rafaela, sita en calle Necochea N°44).

Nueva protesta

Familiares y amigos de Ivana realizarán este lunes a las 12 una nueva movida en el Centro de Justicia Penal. "Hasta que no tengamos Justicia no vamos a parar de marchar como ella hubiese hecho por nosotros", expresó en una publicación de redes Silvina, la hermana de la joven de 32 años. Asimismo, exhortó a “pegar y repartir por toda la ciudad” la foto de la joven. Asimismo, subrayó: “Pedimos respeto y no vamos a permitir ningún tipo de bandera política ni sindical en nuestras marchas”.