El ministro provincial de Gestión Pública, Marcos Corach, le recordó a la oposición parlamentaria que el Ejecutivo envió leyes para encarar una solución de fondo al problema de la violencia urbana derivada del crimen organizado. Y que, sin embargo, no prosperaron en la Legislatura. En lo puntual, las leyes denominadas “Sain”, de reforma policial. Proyectos que aluden a su autor, el polémico ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, el primero de los cuatro en la gestión de Omar Perotti.

Corach habló este viernes por radio Sí 98.9 mientras aguardaba en Buenos Aires por una audiencia en la Secretaría de Interior, y luego de una extensa reunión anoche en Rosario de la Junta Provincial de Seguridad.

“No, no estamos conformes con lo que pasa. Y aseguro que trabajamos para tener mejores resultados. Ya tenemos inversiones en marcha por 10 mil millones de pesos. El ministro (de Seguridad, Claudio) Brilloni tiene un merecido respeto, trabaja a destajo. Y sin embargo, no alcanza”, señaló Corach.

Las declaraciones de Aníbal Fernández en la víspera causaron honda indignación en la reunión de ayer. Corach volvió sobre ese punto: “¿Ganaron los narcos? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos y nos vamos? Es algo desafortunado lo que dijo el ministro. Nación debe poner otra mirada sobre Rosario. No alcanza con las fuerzas provinciales ni con la Justicia provincial. Hacemos todo el esfuerzo posible. No alcanza”, recalcó.

El ministro aseguró que la convicción del Ejecutivo es enfrentar el problema. “No escondemos el problema bajo la alfombra ni especulamos en cambiar un funcionario o no”, subrayó. Por cierto, la gestión cambió 10 jefes de policía en Rosario, y 4 ministros de Seguridad.

“Mientras tanto, hay mucha gente de Buenos Aires que viene a pasear a Rosario con chalecos antibala”, chanceó mordaz, en alusión al show de la diputada Amalia Granata anoche en esa situación.

Corach aseguró que al margen de la cumbre de anoche en Rosario, el gobierno gestiona. “Ya enviamos la ley de Emergencia en Seguridad. Ayer discutíamos con legisladores para que le den tratamiento. Y sobre la ley de reforma policial. No es que no se habilitan en Extraordinarias, hay proyecetos que tienen mucho tiempo. Están los tres de Sain que nunca fueron tratados, y esa negativa de no darles tratamiento obedece a que el autor de losmismos fue el ex ministro Sain”, recriminó.

Los proyectos aludidos refieren a la necesaria reforma de la Policía de Santa Fe.