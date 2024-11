Tras el hallazgo del cuerpo de Sofía Delgado, la joven sanlorencina que estaba desaparecida desde el 30 de octubre, habló Claudina, su mamá. “Que se pudran en la cárcel estos hijos de re mil puta sin nombre, porque no se pueden llamar personas”, soltó a los medios antes de ingresar al Instituto Médico Legal de Rosario para encontrarse con los restos de su hija.

“Que se pudran en la cárcel estos hijos de re mil puta sin nombre, porque no se pueden llamar personas. Lo único que voy a pedir es justicia. Que le pongan la carátula que tengan que ponerle, pero que esto marque un precedente. Que no me vengan con que el tipo se drogaba, no me importa”, comenzó diciendo la mujer, acompañada del intendente de la localidad vecina, Leonardo Raimundo.

Y subrayó: “Quiero que se pudra en la cárcel todo el que tuvo contacto con mi hija esa noche, no los quiero libres a ninguno. No puede seguir pasando esto ni en San Lorenzo ni en ninguna parte del país. Basta. Mi lucha recién empieza, cómo voy a bajar los brazos ahora, ahora es donde más tengo que estar fuerte para pedir justicia por mi hija”.

Por último, Claudina hizo hincapié en que “esto no puede quedar así, es un desastre”. "Les agradezco infinitamente porque los necesitaba pero ahora respétenme por dos o tres días. Solo pido justicia. Que alguien tenga el valor para que estos tipos se pudran en la cárcel", cerró la mujer.