La ex vicepresidenta declaró como testigo ante los jueces Tribunal Oral Federal N° 6, Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari, este miércoles por la mañana, en el marco de la causa que invertiga el intento de homicidio en su contra en 2022.

El juicio comenzó el pasado 26 de junio y tiene como principales acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, quienes tuvieron distintos roles en el intento de magnicidio llevado a cabo el 1 de septiembre de 2022.

CFK arribó este miércoles por la mañana a los Tribunales de Comodoro Py, donde se encontraban militantantes peronistas y dirigentes, como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Provincia, Andrés Larroque y Alicia Kirchner, entre otros.

La ex vicepresidenta afirmó, en su declaración, que no se había dado cuenta del intento de atentado porque se había agachado para recoger un libro del piso. "Tal vez Dios y la Virgen no permitiero que saliera el tiro y los militantes impideron que (Sabag Montiel) pudiera volver a montar el arma y cargarla", indicó.

Además, comentó que tras el intento de asesinato del que fue víctima, toda su "familia fue afectada". Según enumeró, se mudó de su casa "a un barrio un poco más amigable que Recoleta", implementó una serie de "cuidados que hay que tener y que antes no tenía", como más "seguridad".

Cristina Kirchner afirmó que antes "no tuvo miedo" de ser víctima de un atentado porque "nunca se me ocurrió que en la Argentina democrática podía haber" uno.

En este sentido, señaló que fue "ingenua" y que no vio el cambio de época y el aumento de la violencia.

Para finalizar la ex presidenta señaló:"Es un juicio a los autores materiales, faltan los intelectuales, los financiadores, el partido judicial protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver a este atentando".