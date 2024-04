El frente de la sede del Sindicato de la Carne de Rosario fue el blanco de un violento mensaje mafioso este jueves por la madrugada.

El edificio ubicado en Fausta 5337, en el barrio Saladillo, recibió varios impactos de bala y también los atacantes prendieron fuego a la fachada del local. A pocos metros del ingreso a la sede se encontró una nota intimidatoria.

"Estamos preocupados porque no sabemos de dónde viene esta agresión. Sabemos que a las 10 y cuarto más o menos de anoche, una moto paró frente al sindicato. Bajó un hombre, efectuó varios disparos y tiró una bomba molotov y una oficina se prendió fuego. En ese momento había un sereno que vio todo, pero no le pasó nada. Estamos preocupados porque en este momento deberíamos estar preocupados por cómo marcha el país y no por estas estupideces que causan más miedo a los rosarinos", indicó secretario general del Sindicato de la Carne, José Fantini, en diálogo con LT8.

Asimismo, en el frigorífico Paladini de Villa Gobernador Gálvez se incendiaron algunas motos que estaban estacionadas en el predio. Por ahora no se encontraron puntos en común entre este hecho y el ataque a la sede del sindicato.