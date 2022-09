Un hombre fue acribillado a balazos este miércoles al mediodía, en Cabal y Génova, en barrio Empalme Graneros. La víctima, de entre 30 y 35 años, no ha sido identificada.

El crimen estremeció al vecindario. Ocurrió casi sobre el horario de ingreso y egreso de alumnos de una escuela cercana, a plena luz del día y en la esquina. La víctima quedó en el interior del Peugeot 207 que conducía.

Testigos contaron que fueron al menos dos personas quienes interceptaron el auto, y supusieron que el conductor los conocería porque frenó la marcha y se detuvo. Y fue en esa circunstancia en que le dispararon a quemarropa. En tanto, algunos aseguraron que la víctima portaba chaleco antibalas.

Según las vainas servidas colectadas en la escena, de distinto calibre, al hombre le dispararon al menos con dos armas distintas. Investiga la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro. Es el asesinato 207º que ocurre en el departamento Rosario en lo que va del año.

"Se han recabado siete vainas y dos plomos. El vehículo es un 207 color champagne y en el interior hay un masculino todavía no identificado. Los disparos habrían ingresado desde la ventanilla del acompañante. Da la impresión de que no hubo intercambio de disparos. No descarto nada en este momento", comentó a la prensa Fabbro desde el lugar de los hechos.