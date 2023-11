CRIMEN EN EL HOSPITAL PROVINCIAL

La fiscal cree que los homicidas fueron a rescatar al preso, no a matarlo Gisela Paolicelli reveló que los criminales se enfrentaron con los custodios penitenciarios en la misma guardia del hospital, no en una sala. Tuvieron ocasión de ejecutar allí al paciente detenido, porque lo tuvieron a centímetros, pero no lo hicieron. Algo raro: el preso ya esperaba en la guardia el alta médica para volver a la cárcel, 12 horas antes de lo previsto.