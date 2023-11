La candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, pidió por la libertad de genocidas y puso como ejemplo a Juan Daniel Amelong. La declaración tocó una fibra íntima en la memoria y lucha del diputado del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, ya que el represor mencionado participó y fue condenado por la desaparición de su padre.

En la última sesión de Diputados le pedí a Victoria Villarruel que cuando visite a sus amigos genocidas en la cárcel, les pregunte dónde están los cuerpos de nuestros compañeros. Hoy me entero que frecuenta a Juan Daniel Amelong, condenado por la desaparición de mi viejo", puso en Twitter Eduardo Toniolli.

A esto Villarruel contestó: “Entiendo y comprendo el dolor que como hijo sentís y que es totalmente válido, pero es importante dar contexto. Tu papá era miembro de Montoneros. Terroristas de Montoneros asesinaron al padre de Amelong en democracia. Raúl Amelong era un civil asesinado frente a su hija de 16 años en la vía pública en Rosario. Era padre de 11 hijos que quedaron huérfanos simplemente porque su padre era subgerente en Acindar. Su hijo q es militar fue condenado por lesa humanidad pero no lo veo hace muchísimos años xq lo entrevisté para su papá, pero quiero que estén presos los asesinos de su padre o sea los camaradas del tuyo. Digamos todo”.

Toniolli no tardó en contestar: "No acepto tus condolencias, tan falsas como tus supuestas entrevistas "académicas" con los genocidas: vos brindabas con Videla y con Amelong en sus celdas, celebrando sus crímenes. Ayer como tragedia, hoy como farsa: ellos desaparecían para que Martínez de Hoz pudiera aplicar su plan económico, vos hacés el trabajo sucio para entregarnos al capital financiero internacional, para dejarnos sin moneda nacional, para entregarle las Malvinas a los kelpers, para privatizar la salud y la educación. No lo vamos a permitir".

El caso Toniolli

“Villarruel no es negacionista, reivindica la dictadura y sus crímenes. Lo demuestra con lo que dijo de Amelong está injustamente preso. Tiene tres cadenas perpetuas condenado por desaparición, tortura, secuestros y robo de bebés, y lo justifica por la muerte de su padre en 1974. Lo justifica como una reacción de emoción violenta”, dijo en Sí 98.9.

Toniolli dijo que lo de Amelong le sirve para instalar la idea de que la dictadura se impuso para conjurar una situación de violencia en el país y no para instalar el plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz que es lo que verdaderamente sucedió. "Ayer como tragedia con Martínez de Hoz, hoy como farsa porque quieren instalar los planes económicos de Milei", agregó.

“Me enteré que una de las personas que visitaba Villarruel era Amelong, que es responsable de la desaparición de mi viejo, ahí la cosa toma otro carácter. Pero no sólo fue secuestrador, represor y robaba bebés, puso a disposición del Ejército la casa de fin de semana familiar en Timbúes a metros de la autopista Rosario-Santa Fe para que sea un centro de detención clandestino donde fueron asesinados 14 militantes entre ellos mi padre. Amelong sabe dónde está el cuerpo de mi padre, yo no”.